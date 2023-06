MN - Ruben Loftus-Cheek è atterrato a Milano

Fonte: dal nostro inviato a Linate, Antonio Vitiello

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ruben Loftus-Cheek è atterrato a Milano, all'areoporto di Linate, come riporta l'inviato di MilanNews.it. Il centrocampista inglese, in arrivo dal Chelsea per una cifra complessiva di 20 milioni, è sbarcato in questi minuti nella città meneghina e si appresta a diventare un giocatore rossonero. A breve il video della sua uscita da Linate.