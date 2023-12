MN - Ruolo di Ibra, Passerini: "Non parlo di attaccare i giocatori al muro eh, ma dare una mano nel risolvere situazioni interne"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera.

Che ruolo avrà Ibra e cosa ti aspetti da lui?

"Anche io sono molto curioso di capire che cosa farà. Ibra stesso deve scoprire il suo ruolo, lo deve imparare. È il Senior Advisor della proprietà e anche solo per definirlo ci rendiamo conto che sia particolare. Non avrà compiti decisionali, più di consulenza, ma da Ibra mi aspetto tanto in leadership: la sua conoscenza del mondo Milan deve essere d'aiuto per risolvere le tante grane che ci sono in questo momento; parlo anche a livello di comunicazione interna. Mi aspetto dei colpi alla Ibra: ma non metaforicamente l'attaccare i giocatori al muro eh, non cose del genere, ma più il dare una mano a risolvere delle situazioni all'interno del Milan che si sono un po' bloccate. Ibra, che conosce alla perfezione la galassia rossonera, può aiutare a venire fuori da queste situazioni. Ciò che è certo è che non sarà un uomo immagine, ma vuole incidere, altimenti sarebbe rimasto a casa sua... E per incidere mi riferisco più sull'ambiente interno che all'esterno. Non con gli slogan che ora servono a poco e lui per primo lo ha capito".