MN - Sabadini: "Pioli deve dare una scossa, ma in questo momento è in confusione"

Il day after di Milan-Borussia Dortmund ha portato inevitabilmente strascichi negativi nell'ambiente Milan. E' normale e giusto che sia così: quando si vince l'entusiasmo sale, e la serenità deve stare al primo posto anche quando magari si è reduci da una partita sofferta ma con 3 punti conquistati con voglia e fatica come contro la Fiorentina in campionato. Quando invece si è autori di una prestazione altalenante, con errori ed episodi negativi a tuo sfavore, è davvero difficile alle volte rimanere lucidi. Bisogna guardare in faccia la realtà, questo Milan fatica tanto, troppo in questo ultimo periodo con solo 3 vittorie negli ultimi due mesi e con un percorso complicato finora in Champions League: una sola vittoria, quella contro il PSG, poi due pareggi entrambi per 0-0 ma giocando un buon calcio e due sconfitte, brutte, subendo sempre 3 reti.

Questo il commento dall'intervista fatta in esclusiva sul sito di MilanNews.it a Giuseppe Sabadini, ex pilastro del Milan anni 70': "Non sono nessuno per pensare se sia giusto un esonero o meno di Pioli, però è oggettivo che molti sbagli derivano da suoi errori. In una partita importante come ieri ti aspetti che, a un certo punto, l’allenatore dia una scossa, scuota la squadra. Lui non l’ha data. Poi mi hanno colpito anche certi tipi di scelte tecniche. Calabria faceva praticamente l’ala e, quando il Borussia ripartiva in contropiede, mancava sempre un uomo dietro. In più sembrava che Krunic, senza Bennacer, fosse imprescindibile. Per un po’ di tempo non lo ha tenuto in panchina, per poi rifarlo improvvisamente giocare. Uno dall’esterno può percepire segnali di confusione”.