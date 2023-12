MN - Sabadini: "Pioli si gioca il futuro attraverso i risultati e Ibra potrebbe aiutare molto nello spogliatoio"

Il Milan è reduce dalla bella vittoria in campionato contro il Monza e soprattutto dal sorteggio di Europa League, dopo tutto positivo, nel quale i rossoneri hanno pescato il Rennes nel prossimo turno della competizione che avrà data il 15 febbraio a Milano e il 22 in Francia. Ancora brutte notizie sul fronte infortuni, con Pobega e Okafor che saranno indisponibili per tempi non brevi. Il Milan, in campo venerdì contro la Salernitana di Pippo Inzaghi dovrà dare continuità al proprio percorso in campionato, per poi pensare con calma all'Europa League, competizione che come detto anche dall'AD Furlani, non verrà sottovalutata dalla squadra.

Questo un breve estratto dell'intervista, in esclusiva su MilanNews.it fatta all'ex calciatore rossonero Giuseppe Sabadini: "Il futuro di Pioli? Io mi baserei sui risultati. Se, a fine stagione, ne vedremo, la risposta potrebbe essere la conferma di Pioli al Milan. Ibra? potrebbe essere ausiliare nel girone di ritorno. La sua grinta, fame e voglia di vincere aiuterebbero, e non poco, lo spogliatoio, soprattutto nelle partite di Europa League”.