MN - Sabadini sul Milan: "Lentezza nei movimenti e passaggi, mi chiedo cosa stia accadendo a Milanello"

vedi letture

Dopo la vittoria sofferta ma di cuore e soprattutto voluta fortemente contro la Fiorentina in campionato, il Milan di Stefano Pioli inciampa nuovamente nel proprio, complicato e altalenante percorso stagionale. Il Milan ieri sera, dopo un avvio tutt'altro che facile, era anche riuscito a bilanciare la partita trovando il pareggio con il primo, super gol di Samuel Chukwueze. La rete del nigeriano aveva ridato sorrisi ed entusiasmo in un ambiente che mai come in questo periodo necessita di emozioni e vibrazioni positive. Nella ripresa però, dopo un inizio anche propositivo dei rossoneri, l'uno-due dei tedeschi di Terzic, abili e bravi nello stretto e nei contropiedi, ha letteralmente spezzato le gambe ai rossoneri, anche orfani di Malick Thiaw out per l'ennesimo infortunio muscolare. Il Milan in questo momento è ultimo in Champions League a quota 5 punti, ma è tutto, per ora ancora possibile sperando in una serie di risultati nel prossimo decisivo turno. Può esultare il Borussia Dortmund, primo e qualificato agli ottavi di Champions con la miglior difesa del girone e con i tre, pesanti gol siglati a San Siro ieri sera contro il Milan.

Queste le dichiarazioni dell'ex pilastro rossonero anni 70' Giuseppe Sabadini, estrapolate dall'intervista in esclusiva sul sito di MilanNews.it: "Oltre che psicologicamente, il Milan sembra una squadra stanca e lenta. Mi limito a dire che contro il Borussia, e non solo, c’era lentezza di ritmo negli scambi, nelle verticalizzazioni, nei passaggi più banali, non so cosa stia accadendo a Milanello, onestamente”.