MN - Sabadini: "Vengo da un altro calcio, questi infortuni non li capisco e nemmeno mi convincono"

Il Milan inciampa nel proprio percorso stagionale dopo aver perso ieri sera 3-1 contro il Borussia Dortmund. La squadra di Stefano Pioli è apparsa stanca, demotivata e decimata ancor di più dopo l'ennesimo infortunio muscolare che ha colpito come vittima Malick Thiaw. Giusto e doveroso soffermarsi sul delicato tema problemi fisici. Dopo lo stop del centrale tedesco salgono così a quota 26 infortuni stagionali per il Milan, infatti l'ex Shalke 04 ieri sera ha lasciato San Siro in stampelle: dopo gli infortuni di Pierre Kalulu, Pellegrino e Kjaer l'emergenza in difesa da parte dei rossoneri si allarga sempre più. In questo momento infatti, gli unici difensori centrali a disposizione di Stefano Pioli sono Fikayo Tomori e il giovane Jan-Carlo Simic della Primavera di Abate, che con ogni probabilità, dopo Traorè ieri sera, farà il suo esordio in campionato sabato nella partita in trasferta contro il Frosinone di Di Francesco.

Questo invece il commento, in esclusiva da parte di Giuseppe Sabadini ex difensore rossonero anni 70' che dice così la sua sul tema infortuni: "Sarà che vengo da un altro calcio, ma tutti questi “strappi”, infortuni muscolari, non li ho mai capiti, nè mi convincono. Forse, qualche giocatore, non mette in primo piano l’interesse del Milan rispetto al proprio. Ai miei tempi non era così. La maglia rossonera era troppo importante per non dare sempre il 100%. Il Milan di questa stagione è irriconoscibile oggettivamente”.