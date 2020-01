MN - Saelemaekers lascia La Madonnina: ora l'idoneità e poi firma a Casa Milan

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Alexis Saelemaekers ha appena lasciato la clinica La Madonnina dopo aver effettuato le visite mediche di rito. Ora il belga farà tappa all'Istituto Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva e in seguito sarà a Casa Milan per firmare il contratto e diventare così un nuovo giocatore rossonero.