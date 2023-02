MN - Sala: "Per il nuovo stadio si rimanga a Milano. I Comuni più piccoli avrebbero difficoltà"

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento United for Ukraine soffermandosi anche sulla questione legata al nuovo stadio per Milan e Inter: "Tutti noi ci rendiamo conto come la Serie A debba evolvere il proprio impegno, è naturale che le squadre pensino ad uno stadio. Anche io sento dire che c'è un interesse presso un'altra area. A me va bene tutto ma quello che voglio è che si rimanga a Milano. Sono in attesa che le squadre, o una delle due, vengano a parlarmi ufficialmente se questa è un'ipotesi solida. Quello che ho detto alle squadre è che il problema non è solo realizzare lo stadio ma anche gestirlo. Ogni partita importante il Comune mette a disposizione sessanta-settanta vigili. Se si immaginasse di andare in Comuni della cintura metropolitana, che hanno normalmente trenta-quaranta vigili di cui dieci di turno la sera, allora non è possibile. Sono ovviamente di parte ma quello che continuo a sottolineare alle squadre è che Milano ce la fa, un Comune più piccolo avrebbe difficoltà e lo dico con molta onestà".