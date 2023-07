MN - Samuel Chukwueze è sbarcato a Milano

Samuel Chukwueze, partito in aereo da Valencia, è atterrato poco istanti a Linate Prime. L'attaccante nigeriano, che arriva al Milan dal Villarreal per 20 milioni di euro più otto di bonus, si recherà ora presso la clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche di rito con il club rossonero.