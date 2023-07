MN - Sargent è sicuro: "Pulisic per il Milan è un grande acquisto"

Josh Sargent, attaccante del Norwich e degli Stati Uniti, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Christian Pulisic. Queste le sua parole: "Cosa non è andato al Chelsea? Non conosco bene la sua situazione, meglio chiederlo a lui. Quello che posso dire è che un ottimo giocatore. È sveglio, veloce, crea tante occasioni da gol per la sua squadra ed è polivalente. Per il Milan è un grande acquisto."