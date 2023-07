MN - Sargent esalta Pulisic: "Giocatore molto forte. E' un idolo per tanti bambini e giocatori americani"

La redazione di MilanNews ha intervistato Josh Sargent, compagno in nazionale di Christian Pulisic e attuale cannoniere del Norwich. Queste le sue parole.

Negli Stati Uniti viene paragonato a Lebron James... questo la dice lunga sul suo status in America...

"(Sargent ride n.d.r) È un giocatore molto forte che ha avuto un grande impatto in nazionale e nelle squadre dove ha militato. Abbiamo tanti talenti in nazionale ma lui per tanti giocatori e bambini americani è un idolo perché ha creato questa "pathway" verso il grande calcio."