MN - Sargent: "Pulisic è un idolo per tanti giocatori e bambini americani"

Josh Sargent, attaccante del Norwich e della nazionale degli Stati Uniti, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Christian Pulisic e del suo impatto sui giovani americani: "È un giocatore molto forte che ha avuto un grande impatto in nazionale e nelle squadre dove ha militato. Abbiamo tanti talenti in nazionale ma lui per tanti giocatori e bambini americani è un idolo perché ha creato questa "pathway" verso il grande calcio."