MN - Sargent: "Pulisic può essere un 'game-changer'. Aveva bisogno di un nuovo inizio"

Josh Sargent, giovane attaccante del Norwich e della nazionale americana, ha parlato di Christian Pulisic in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni: "Può essere un "game-changer"? Non sarebbe giusto mettergli così tanta pressione addosso però per me può esserlo. Christian aveva bisogno di un nuovo inizio e al Milan darà il massimo."