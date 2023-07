MN - Sargent su Pulisic: "Non vedo l'ora di vederlo in rossonero: è un grande giocatore"

Josh Sargent, attaccante del Norwich e degli Stati Uniti, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Christian Pulisic commentando il suo trasferimento al Milan: "Pulisic è un grande giocatore. Abbiamo passato del tempo insieme in nazionale e il Milan per lui è una grande opportunità. Non l'ho sentito ma assumo che sia felice e gli auguro il meglio. Non vedo l'ora di vederlo con la maglia rossonera."