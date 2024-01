MN - Saudati: "Gabbia tornato perché serviva un difensore centrale visti gli infortuni"

In vista di Empoli-Milan di domenica, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Luca Saudati, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole:

Come commenti il ritorno di Gabbia?

“Per via degli infortuni, occorreva un difensore centrale. Il ritorno di Gabbia ha proprio questa finalità. Sul rendimento, bisognerà aspettare se e quando verrà chiamato in causa”.