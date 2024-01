MN - Saudati: "L'Empoli non avrò nulla da perdere, il Milan ha più pressioni"

In vista di Empoli-Milan di domenica, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Luca Saudati, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole:

Sotto quali aspetti l’Empoli potrebbe impensierire il Milan al Castellani?

“Tanti. Consideriamo, in primis, che l’Empoli non ha nulla da perdere e gioca di fronte al proprio pubblico, al quale vorrà sicuramente regalare una soddisfazione. Ha meno pressioni addosso rispetto al Milan. C’è più una componente di motivazione nei toscani: provare a fermare, in casa propria, una big come la squadra rossonera”.