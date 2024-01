MN - Saudati: "Non penso sia intenzione del Milan stravolgere chissà che cosa sul mercato..."

In vista di Empoli-Milan di domenica, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Luca Saudati, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole:

A tuo avviso, il Milan è al completo così oppure dovrebbe cercare altro dal mercato?

“Secondo me si sta monitorando con attenzione la situazione legata agli infortuni e si cercheranno di fare operazioni basate sui tempi di recupero, qualora risultassero troppo lunghi. Non penso sia intenzione del Milan stravolgere chissà che cosa, anche perché gran parte dei giocatori giovani nuovi sono arrivati quest’estate”.