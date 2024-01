MN - Saudati: "Per quanto riguarda gli infortuni le responsabilità bisogna sempre dividerle"

In vista di Empoli-Milan di domenica, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Luca Saudati, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole:

A proposito degli infortuni: a tuo avviso le responsabilità sono totalmente di Pioli?

“In questi casi, le responsabilità bisogna sempre dividerle. Una parte è sicuramente dell’allenatore, un’altra dei calciatori. Io, personalmente, mi aspetto anche qualcosa di diverso, tatticamente, dal Milan. Magari maggiore varietà, più imprevedibilità…”.