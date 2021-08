MN - Scaramuzzino sul mercato: "Al Milan c'è ancora qualcosa da fare"

Giovanni Scaramuzzino, giornalista e radiocronista spesso al seguito del Milan per "Tutto il calcio minuto per minuto", si è così espresso in un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sulle amichevoli estive dei rossoneri: "Alle amichevoli estive do poca importanza, non perché siano inutili, ma perché il loro valore intrinseco rischia di essere dimenticato non appena si giocherà per i tre punti. Sicuramente nel Milan c'è ancora qualcosa da fare a livello di acquisti, andando a migliorare una squadra che tanto bene ha fatto l'anno scorso nel girone d'andata e che poi ha avuto un calo al ritorno".