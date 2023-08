MN - Scarnecchia: "Milan, Juve, Napoli, Inter e Roma per lo Scudetto"

vedi letture

Il Milan ha vinto la prima stagionale: 2-0 in casa del Bologna grazie ai gol di Giroud e Pulisic. Buona prima uscita dei rossoneri che hanno ancora tanto da lavorare e da migliorare ma acquisiscono fiducia. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in merito Roberto Scarnecchia, ex giocatore del Milan nella stagione 1984/1985. Le sue dichiarazioni.

Restiamo in tema scudetto: chi si contenderà il tricolore?

“Per me se la giocano Milan, Inter, Napoli, Juventus e la Roma: se i giallorossi prendono due centrocampisti e Zapata, possono concretamente dire la loro”.