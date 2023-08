MN - Scarnecchia: "Punti fissi Giroud e la difesa a 4, per il resto il sistema di gioco è molto ibrido"

vedi letture

Il Milan ha vinto la prima stagionale: 2-0 in casa del Bologna grazie ai gol di Giroud e Pulisic. Buona prima uscita dei rossoneri che hanno ancora tanto da lavorare e da migliorare ma acquisiscono fiducia. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in merito Roberto Scarnecchia, ex giocatore del Milan nella stagione 1984/1985. Le sue dichiarazioni.

A livello tattico invece? La squadra di Pioli è quella vista a Bologna?

“Io penso che il Milan disponga di un unico canovaccio, di grande modernità. Gli unici punti fissi sono stati la difesa a quattro e Giroud unico terminale. Il resto è uno scambio di posizioni molto ibrido, giocando i rossoneri molto corti”.