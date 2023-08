MN - Scarnecchia: "Se il Milan prende Lukaku fa un grande affare"

Il Milan ha vinto la prima stagionale: 2-0 in casa del Bologna grazie ai gol di Giroud e Pulisic. Buona prima uscita dei rossoneri che hanno ancora tanto da lavorare e da migliorare ma acquisiscono fiducia. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in merito Roberto Scarnecchia, ex giocatore del Milan nella stagione 1984/1985. Le sue dichiarazioni.

A proposito di Giroud: ma il Milan ha realmente bisogno di un’altra prima punta dal mercato?

“Se il Milan prende Lukaku fa un grande affare. Ricordiamoci che i rossoneri portano dietro di loro grandi aspettative: vengono da una semifinale di Champions, tanto per intenderci. Non sono i primi novellini”.