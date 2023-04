MN - Scaroni: "A Inter-Milan non vado, non mi va di vedere colori non familiari. Ma in trasferta a Napoli ci sarò"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è presente all'evento "M&A Summit", organizzato da IlSole24Ore, e si è così espresso sui quarti di Champions contro il Napoli: "La previsione sulle partite non fa parte del mio repertorio. Eccezionalmente, andrò a vedere Napoli-Milan in trasferta... Non vado neanche a Inter-Milan, perché non mi va di vedere questi colori che non mi sono familiari". Gli risponde De Laurentiis: "Anche io non andrò a Milano".