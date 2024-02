MN - Scaroni: "Ansioso ma fiducioso per stasera, vogliamo fare bene in Europa, ma ci sono anche degli squadroni"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it poco prima del pranzo UEFA con i vertici del Rennes, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha così trattato più temi riguardanti l'attualità rossonera e in particolare sull'imminente sfida di questa sera a San Siro.

Questo un breve estratto dell'intervista: "Sono ansioso come sempre, ma come vogliamo fare? Però stiamo giocando bene, stiamo vincendo, quindi un tasso di ottimismo ce l'ho. E' molto importante fare bene questa sera, la Coppa Uefa non l'abbiamo mai vinta fra l'altro. Poi ci sono degli squadroni, vedi il Liverpool. Non sarà un percorso facile ma è importantissimo per noi, ed anche Pioli ieri l'ha confermato".