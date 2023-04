MN - Scaroni: "Con Yonghong Li fatturavamo meno di 200 milioni, ora 350"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Presente al "M&A Summit", il presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato del passaggio da Yonghong Li alla proprietà americane: "Elliott si è trovato proprietario del Milan perché aveva prestato del denaro al vecchio azionista, non aveva perseguito l'acquisto del Club; ce l'aveva in garanzia. Poi ha affidato a dei professionisti il riportare il Milan ad un equilibrio economico e poi sportivo e tutto questo c'è riuscito in maniera insperata, soprattutto per i risultati sportivi. Il mio merito per lo Scudetto è zero: è arrivato perché sono brave le persone che vi lavorano.