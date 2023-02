MN - Scaroni e Furlani arrivati a Palazzo Marino per l'incontro con il sindaco Sala sullo stadio

Fonte: dal nostro inviato a Palazzo Marino Antonello Gioia

© foto di Antonello Gioia

Come riportato dall'inviato di MilanNews.it Antonello Gioia, il presidente del Milan Paolo Scaroni e l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani sono arrivati verso le 9.15 a Palazzo Marino per l'incontro sullo stadio con il sindaco di Milano Beppe Sala. Presente per l'Inter l'amministratore delegato Alessandro Antonello. Si attendono aggiornamenti al termine dell'incontro. La foto.