MN - Scaroni: "Furlani milanista dalla testa ai piedi, ma è capace di distaccarsi e prendere decisioni di testa e non di stomaco"

"Furlani ha un background di prima classe. Stiamo parlando di persone che in termini di capacità professionali hanno già dimostrato ampiamente" racconta Paolo Scaroni dal palco della Milano Football Week. "Il rinnovo di Leao ha dei côté finanziari negoziali che non sono semplici, bisogna chiudere dei buchi vecchi… Lui è milanista dalla punta dei capelli a quella dei piedi, ma è capace di distaccarsi e di prendere decisioni non di stomaco ma di testa”.