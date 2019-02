MN - Scaroni: "I fan si conquistano vincendo in Champions, la Juventus non la vediamo nemmeno. Nuovo stadio? Fondamentale"

Paolo Scaroni, presente all'inaugurazione del Milan Club Parlamento, ha parlato dell'importanza di avere un bacino di sostenitori in tutto il mondo: "Il Milan è di gran lunga il club italiano con più fan al mondo, la Juventus non la vediamo nemmeno. Il numero di fan è proporzionale alle vittorie in Champions League, non c'entra niente lo Scudetto. Abbiamo dei tifosi che invecchiano un po', perchè i tifosi giovani li conquisti vincendo in Europa. Noi non partecipiamo da qualche anno quindi questo è il nostro tema. Abbiamo due montagne da scalare: quella dei risultati sportivi, che devono arrivare per forza, se no non andiamo da nessuna parte. A questo attacchiamo il merchandising, l'utilizzo dei social media per raggiungere i nosti 403 milioni di fan nel mondo. Abbiamo 6 milioni di tifosi in Indonesia, per fare un esempio. L'ingrediente fondamentale è lo stadio, su cui mi dedico con grande intensità. Milano e il Milan devono avere un nuovo stadio adeguato ai tempi che viviamo".