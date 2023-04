MN - Scaroni: "Il Milan ha 500 milioni di fan, ma io voglio che un cinese, non tifoso, dica: 'Oh quanto è bello, mi guardo Milan-Inter perché mi diverto'"

MilanNews.it

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è presente all'evento "M&A Summit", organizzato da IlSole24Ore, e si è così espresso sugli stadi in Italia: "Gli stadi devono essere belli, illuminati e pieni. Anche lo stadio gioca un ruolo per attirare pubblico televisivo... Il Milan ha 500 milioni di fan nel mondo, ma io voglio che un cinese di Shangai, non tifoso del Milan e dell'Inter, dica: 'Oh quanto è bello, mi guardo Milan-Inter perchè mi diverto'. Noi dovremmo fare come la Premier: assistere ad uno spettacolo, lo stadio è un pezzo dello spettacolo, come si gioca è un pezzo dello spettacolo. Così si avrebbero entrate per rendere competitivo il nostro calcio".