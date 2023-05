MN - Scaroni: "La Maura quasi fuori di scena, ma Sala la pensa come noi. Abbiamo in mente altre aree fuori Milano, una veloce e una più lenta"

MilanNews.it

Paolo Scaroni, dal palco della Milano Football Week, parla della situazione nuovo stadio per il Milan:

Sulla questione stadio: “Mi consolo pensando che il nostro paese sia fatto così e non sono l’unico che si è impiantato nel fare questo tipo di costruzioni… Non immaginate che fatica si fa a spiegare le cose Italiane a una proprietà straniera; non cose necessariamente negative eh… San siro è stato costruito nel 1955, quindi nel 2025, una volta compiuti 70 anni, una costruzione viene sottoposta a analisi se merita vincolo come bene storico. È un tema che complica ulteriormente un tema già difficile che ci fa un po’ girare la testa”.

Ancora sullo stadio: “La Maura è quasi fuori di scena. Dico quasi perché a ragion di logica è perfetta, data la sua storia sportiva e le sue dimensioni; oggi è chiusa al pubblico. Si potrebbe fare lo stadio occupando una parte piccola di questi 75 ettari, quindi secondo me il progetto ha una sua logica e non mi sembra che avrebbe un effetto devastante su quell’area. Ci sono vincoli, proteste, opposizioni in consiglio comunale… Sala da questo punto di vista è dalla nostra e la pensa come me su La Maura. Abbiamo in mente altre aree fuori dal comune di Milano, sempre aree metropolitane del milanese. Ne abbiamo due: una più veloce e una un po’ più lenta. Sicuramente prima della fine di questa decade potrebbe esserci il primo passo nel nuovo stadio…”.