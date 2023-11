MN - Scaroni: "La ristrutturazione di San Siro è impossibile. Nuovo stadio per proiettarci verso il futuro che il Milan merita”

La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Paolo Scaroni. Il Presidente del Milan ha dato la sua visione su diversi temi, che spaziano da Pioli fino alla trattativa con Ibrahimovic (qui tutte le sue dichiarazioni). Queste invece le sue parole nello specifico sulla possibile ristrutturazione di San Siro, ritenuta impossibile dal club rossonero.

C'è chi ne parla ancora, potrebbe ribadire perché non è consigliabile ristrutturare lo stadio San Siro?

“Come già sottolineato molte volte, la ristrutturazione del Meazza è impossibile: da un punto di vista pratico, tra campionato, coppe nazionali e internazionali, Milan e Inter giocano a San Siro un numero di partite tale da rendere inattuabile la realizzazione di lavori pesanti in quello stadio, mentre a distanza utile non ci sono impianti alternativi idonei a ospitarci in via temporanea. Ciò detto, abbiamo bisogno di un nuovo stadio, innovativo, che permetta un’esperienza unica per gli spettatori e che garantisca i ricavi necessari a mantenere il Club nell’élite del calcio europeo, per proiettarci verso il futuro che il Milan merita”.