MN - Scaroni: "Stadio, facciamo chiarezza sulle volumetrie: non ci sono aumenti rispetto al piano approvato nel 2021. Aumentano invece le aree verdi fruibili"

Scaroni: "Stadio, facciamo chiarezza sulle volumetrie: non ci sono aumenti rispetto al piano approvato nel 2021. Aumentano invece le aree verdi fruibili"

La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Paolo Scaroni. Il Presidente del Milan ha dato la sua visione su diversi temi, che spaziano da Pioli fino alla trattativa con Ibrahimovic (qui tutte le sue dichiarazioni). Queste invece le sue parole nello specifico sul progetto stadio a San Donato e le tante informazioni fuorvianti sulle volumetrie che circolano in questi giorni.

Facciamo chiarezza anche sulle preoccupazioni di qualche cittadino della zona dove potrebbe essere costruito il nuovo stadio: cosa non prevede l'impianto a San Donato?

“Innanzitutto, la nostra proposta non prevede un aumento delle volumetrie rispetto al Piano di Intervento già approvato nel 2021, che rimangono 108.100 mq. Aumenteranno invece considerevolmente le aree verdi fruibili, che passeranno da circa 80.000 a 235.000 mq. Nelle aree pertinenti al Parco Agricolo Sud Milano non ci sarà alcuna costruzione fuori terra, ma solo parcheggi a raso verde permeabile. Non è previsto invece che vengano utilizzati parcheggi su strada nel centro residenziale di San Donato Milanese o nell’area di Chiaravalle, mentre la sicurezza dell’intera area sarà garantita dall’utilizzo di sistemi innovativi di controllo e monitoraggio, sia dentro che fuori l’impianto”.

Recentemente abbiamo letto delle inesattezze sulle volumetrie dello stadio a San Donato. Può chiarire per i lettori?

“I dati comunicati e presenti sul documento depositato affermano inequivocabilmente che:

- a livello di indici di sviluppo complessivi, a fronte dei 108.100 mq SL previsti dal P.I.I. approvato nel 2021, la richiesta di variante incide sugli stessi 108.100 mq SL, tutti localizzati nella stessa area originale denominata “San Francesco” di complessivi 300.000 mq;

- la nuova proposta comporta un aumento dell’area di intervento di 160.000 mq nei quali non verranno costruiti edifici, bensì prevedono un parco fruibile al pubblico e dei servizi (parcheggi verdi a raso e piste ciclabili), che nel nuovo progetto presentato aumentano di quasi il triplo il totale di verde fruibile, che pertanto passerebbe da 80.000mq a 235.000 mq”.