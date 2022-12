MN - Scaroni su Elliott-RedBird: "È un passaggio che sta andando avanti in modo efficiente"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto oggi in sede dove ha parlato del passaggio di testimone tra Elliott e RedBird: "È stato un anno meraviglioso per me, per tutti quelli che lavorano al Milan, per gli sponsor e per tutti i tifosi milanisti. Quando ci guardiamo indietro diciamo 'ma quanto bello è stato...'. Sta poi andando avanti il passaggio dall'azionista Elliott a RedBird. È un passaggio che sta andando avanti in modo efficiente".