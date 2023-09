MN - Schiavi: "Maignan? Un profilo così fa gola a tutte le big europee. Non penso ad un Donnarumma bis"

In merito all’attualità in casa Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Gabriele Schiavi, giornalista e conduttore Sportitalia. Ecco le sue parole:

Cominciamo dai rumors derivati dalle recenti dichiarazioni di Maignan...

“Credo che un top player del genere possa ambire a qualcosa di importante dal punto di vista dell’ingaggio, non penso ad un Donnarumma bis, ma credo che comunque ci sarà una trattativa articolata per arrivare alla fumata bianca. Lo reputo uno dei migliori portieri al mondo e sarà un obiettivo del Milan tenerselo stretto, in quando un profilo così potrebbe fare al caso di tutte le big europee”.