MN - Schiavi: "Milan in lotta Scudetto con Inter e Napoli. Può fare bene anche in Champions"

In merito all’attualità in casa Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Gabriele Schiavi, giornalista e conduttore Sportitalia. Ecco le sue parole:

Chi si contenderà il tricolore?

“Milan, Inter e Napoli. Le due milanesi mi sembra che possano avere realisticamente più chance rispetto ai partenopei per quanto espresso sin qui sul campo e per il fattore profondità e qualità della rosa”.

I rossoneri possono realisticamente ambire a un percorso significativo anche in Champions?

“Il Milan ha un girone difficilissimo e, già superarlo, sarebbe uno step importantissimo. Per la struttura dell’organico, ritengo che i rossoneri possano ambire a far bene anche in Europa. Queste prime quattro partite ci sveleranno pressoché tutto riguardo alle ambizioni europee della squadra di Pioli”.