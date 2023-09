MN - Schiavi su Jovic: "Deve dimostrare di essere all'altezza del Milan e di poter sostituire Giroud"

In merito all’attualità in casa Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Gabriele Schiavi, giornalista e conduttore Sportitalia. Ecco le sue parole:

Proiettiamoci al derby di sabato. Con Giroud acciaccato, Jovic rappresenta un’alternativa valida?

“Le notizie che arrivano su Giroud sembrano essere rassicuranti. In ogni caso, per l’importanza della partita in sè, necessariamente Jovic deve dimostrare di essere un’alternativa valida al francese. A Firenze non ha convinto e in rossonero è chiamato a dimostrare, anche e soprattutto in partite come questa. Il serbo deve far vedere di essere all’altezza del Milan”.