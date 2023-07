MN - Sciarini: "Contro l'Italia Okafor fece impazzire da solo la difesa azzurra"

Il Milan ha comprato Noah Okafor, l'attaccante svizzero classe 2000 arriva in rossonero per 14 milioni di euro e percepirà 2 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Per conoscere meglio il profilo del centravanti rossocrociato, la redazione di MilanNews.it ha intervistato Luca Sciarini, collega elvetico, direttore dell'Eco dello Sport e opinionista di Tele Ticino di cui è stato in passato anche direttore.

E’ uno dei talenti emergenti della nazionale Svizzera, com’è percepito il suo talento in patria?

"Noi ci ricordiamo tutti della grande partita che fece a Roma proprio contro l'Italia: il CT Yakin lo schierò un po' a sorpresa e lui, da solo, fece davvero una grande partita. Dimostrò con la sua velocità e la sua tecnica di saper mettere in difficoltà soprattutto i difensori un po' più lenti. Penso che sia un giocatore che ha prospettiva. Nel Mondiale non ha avuto poi tantissimo spazio ma, se starà bene fisicamente, in Svizzera siamo convinti che potrà fare ancora tante cose.