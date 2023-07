MN - Sciarini: "Okafor ha già fatto bene specialmente quando è stato al top fisicamente"

Il Milan ha comprato Noah Okafor, l'attaccante svizzero classe 2000 arriva in rossonero per 14 milioni di euro e percepirà 2 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Per conoscere meglio il profilo del centravanti rossocrociato, la redazione di MilanNews.it ha intervistato Luca Sciarini, collega elvetico, direttore dell'Eco dello Sport e opinionista di Tele Ticino di cui è stato in passato anche direttore.

Okafor è pronto per il salto in un top club europeo?

"Il Salisburgo aveva già dimostrato in Europa di essere una squadra interessante e Okafor, soprattutto in Champions, aveva fatto bene specialmente quando è stato al top fisicamente. E' un giocatore che anche mentalmente è forte, uno di quei ragazzi un po' spregiudicati e che non sentirà tanto la pressione di San Siro. Su questo non ho dubbi"