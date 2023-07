MN - Sciarini su Calafiori: "Spinge di più, è più potente, è più giovane rispetto a quando Rodriguez arrivò al Milan"

Il Milan ha comprato Noah Okafor, l'attaccante svizzero classe 2000 arriva in rossonero per 14 milioni di euro e percepirà 2 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Per conoscere meglio il profilo del centravanti rossocrociato, la redazione di MilanNews.it ha intervistato Luca Sciarini, collega elvetico, direttore dell'Eco dello Sport e opinionista di Tele Ticino di cui è stato in passato anche direttore.

Infine una domanda su Riccardo Calafiori, terzino italiano al Basilea nell’ultima stagione: com’è stata la sua annata con i rossoblu? Può essere pronto per il ruolo di vice Theo?

"Calafiori l'ho visto diverse volte contro il Lugano. Un ragazzo che è cresciuto tanto, c'è fisicamente: è diverso da come era Ricardo Rodriguez. Spinge di più, è più potente, è più giovane rispetto a quando Rodriguez arrivò al Milan. Può essere un ragazzo interessante. Chiaro, stiamo parlando di un giovane che ha poca esperienza a questi livelli ma ci si può puntare per il ruolo di vice Theo se il prezzo non è troppo alto"