MN - Sciarini sul ruolo di Okafor: "Nel Milan non lo vedo tanto sulla fascia..."

Il Milan ha comprato Noah Okafor, l'attaccante svizzero classe 2000 arriva in rossonero per 14 milioni di euro e percepirà 2 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Per conoscere meglio il profilo del centravanti rossocrociato, la redazione di MilanNews.it ha intervistato Luca Sciarini, collega elvetico, direttore dell'Eco dello Sport e opinionista di Tele Ticino di cui è stato in passato anche direttore.

Qual è il suo ruolo preferito e dove pensi che Pioli possa impiegarlo nell’attacco del Milan?

"Credo che lo utilizzerà davanti, in attacco, come punta centrale. Una volta giocava più esterno, quando aveva gamba: non che ora non ce l'abbia ma è stato debilitato da qualche infortunio: la speranza è che anche sotto questo punto di vista torni quello di due anni fa. Però è vero che lui ha giocato ultimamente anche con le due punte, con un altro centravanti vicino. Nel Milan non lo vedo tanto sulla fascia quanto lì davanti a muoversi e a creare spazi per gli inserimenti dei suoi compagni."