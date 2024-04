MN - Selvaggi: "Non ci sono dubbi che la squadra stia con Pioli Io lo confermerei per un'altra stagione"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Marco Selvaggi, ex agente di Sports Agency by MVS e grande tifoso rossonero.

Mauro Icardi, Jonathan David, Joshua Zirkzee: su chi punteresti per il dopo Giroud e perché? Tutti e tre sono nel mirino del Milan..

"Se proprio devo scegliere vado ad occhi chiusi sul bolognese Zirkzee. Magari non è un vice Giroud perché parliamo di due profili diversi. Ma Joshua sta facendo davvero bene. E poi conosce il campionato italiano..."

Stefano Pioli è da tenere solo se vince l'Europa League o lo confermeresti a prescindere?

"Non ci sono dubbi che la squadra stia col Mister. Io lo confermerei per un'altra stagione. E poi con un buon mercato e meno infortuni muscolari l'anno prossimo il Milan di Pioli potrebbe far male..."