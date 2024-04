MN - Selvaggi: "Se proprio devo scegliere vado ad occhi chiusi su Zirkzee"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Marco Selvaggi, ex agente di Sports Agency by MVS e grande tifoso rossonero.

Mauro Icardi, Jonathan David, Joshua Zirkzee: su chi punteresti per il dopo Giroud e perché? Tutti e tre sono nel mirino del Milan..

"Se proprio devo scegliere vado ad occhi chiusi sul bolognese Zirkzee. Magari non è un vice Giroud perché parliamo di due profili diversi. Ma Joshua sta facendo davvero bene. E poi conosce il campionato italiano..."

Stefano Pioli è da tenere solo se vince l'Europa League o lo confermeresti a prescindere?

"Non ci sono dubbi che la squadra stia col Mister. Io lo confermerei per un'altra stagione. E poi con un buon mercato e meno infortuni muscolari l'anno prossimo il Milan di Pioli potrebbe far male..."