MN - Serafini: "Bennacer non fa cose superflue, ma essenziali. Ha preso in mano la cabina di regia"

Luca Serafini, giornalista sportivo, ai microfoni di MilanNews.it ha commentato l'esordio da titolare di Bennacer: "Molto positivo perché è stato ordinato, ha aspettato i tempi giusti. Nella prima fase il Milan lo tagliava un po' fuori con le manovre laterali e con Musacchio e Romagnoli che portavano palla. Romagnoli ha avuto una percentuale di passaggi giusti, nel primo tempo, spaventosa. 35 su 35 e non sempre passaggi semplici. Bennacer piano piano ha preso in mano la cabina di regia, non ha sbagliato e non ha perso un pallone. Non ha fatto cose superflue ma essenziali. Che fosse un giocatore di personalità lo sapevamo. Che venga da una squadra retrocessa a me interessa poco"