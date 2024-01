MN - Serata di coesione tra la squadra: cena in centro a Milano

Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, quella di oggi per il Milan è una serata di unione per giocatori e staff tecnico, che si sono ritrovati nel ristorante panoramico di un noto hotel del centro di Milano per stare tutti insieme e cementificare ulteriormente la coesione del gruppo in vista dei prossimi impegni.

Il Milan sarà impegnato in trasferta a Frosinone il 3 febbraio, mentre giocherà contro il Napoli a San Siro l'11, prima di debuttare in Europa League in casa contro il Rennes il 15 febbraio.

di Pietro Mazzara