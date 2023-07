MN - Serve un centrocampista difensivo al Milan? Ordine ne consiglia uno... conosciutissimo

vedi letture

La redazione di MilanNews.it si è affidata alle parole di Franco Ordine, noto giornalista vicino alle vicende di Milanello ed editorialista di MilanNews.it.

Su cosa manca alla mediana del Milan:

"Una squadra però deve ricevere alcuni equilibri: per riequilibrare questo centrocampo, occorre un centrocampista difensivo che possa essere scudo protettivo per la difesa. Ho fatto come esempio Desailly e ho pensato in questo momento che a questa interpretazione potrebbe prestarsi anche Franck Kessie".