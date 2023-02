MN - Shevchenko: "Contro il Tottenham sarà difficile, ma il Milan ha ritrovato serenità"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Andrij Shevchenko, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento United for Ukraine, soffermandosi anche sulla gara fra Tottenham e Milan in programma l'8 marzo: "Sarà una trasferta molto difficile. Il Tottenham in casa gioca molto bene e alzerà i ritmi. Io vedo un Milan in crescita, che ha fatto bene contro il Tottenham e che sta portando a casa risultati importanti. I tifosi hanno dato una spinta importante alla squadra, che aveva un passo molto diverso e ha ritrovato serenità. Spero che possa trovare continuità di risultati".