MN - Shevchenko: "Giusto complimentarsi con Pioli. Zaccheroni? Mi auguro che possa stare bene"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Andrij Shevchenko, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine dell'evento United for Ukraine soffermandosi anche su Pioli e Zaccheroni: "Il Milan ha vinto il campionato lo scorso anno, è normale che in una stagione ci possano essere momenti difficili. Vedo che la squadra sta uscendo da questo periodo. Pioli è stato nominato miglior allenatore della Serie A ed è giusto fargli i complimenti. Vorrei anche inviare un messaggio ad Alberto Zaccheroni, una persona importante per la mia carriera che mi auguro possa stare bene".