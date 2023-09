MN - Silva: "C'è un aspetto del Milan che non è abbastanza sottolineato, caso unico a livello europeo..."

La redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Riccardo Silva, tifoso sfegatato da sempre, proprietario del Miami FC ed investitore RedBird nel club rossonero. Queste le sue dichiarazioni, precisando che Silva parla a titolo personale, da tifoso e investitore, e in questa sede in nessun modo rappresenta il pensiero del Club:

Prima dell’avvio della Serie A Cardinale ha comunicato ai tifosi, nuovamente, di voler vincere ma in modo intelligente. Come convive il voler essere competitivi con la sostenibilità economica?

“Nelle squadre di calcio più importanti a livello europeo ci sono sempre due obiettivi: produrre utili e avere una squadra fortissima e competitiva. Questi due obiettivi spesso, o quasi sempre, sono in contrasto tra loro. Una squadra più spende e più ha giocatori forti, ma allo stesso modo perde soldi. Questo è stato uno dei problemi del calcio europeo degli ultimi vent’anni o forse di più. Anche per come è strutturato: senza un salary cap, competitors che arrivano da fondi sovrani senza limiti di spesa e tanto altro. Questi due obiettivi, che quasi sempre sono inversamente proporzionali tra loro, nel caso del Milan sono stati ottenuti entrambi. Bisogna essere orgogliosi, è quasi una congiunzione astrale, un allineamento dei pianeti rispetto al panorama del calcio europeo. Abbiamo una società in utile e abbiamo una squadra fortissima e competitiva. Bisogna solo fare i complimenti a dirigenza e proprietà che stanno facendo un lavoro straordinario. Questo per me è importante, e non è abbastanza sottolineato: è un caso davvero unico a livello europeo. Un bilancio che produce utile e una squadra che è stata tenuta altamente competitiva; anzi, è stata migliorata negli ultimi anni raggiungendo traguardi come lo Scudetto, la semifinale di Champions e speriamo altri risultati quest’anno. Come investitore e tifoso sono orgoglioso che la società riesca ad ottenere questi due risultati”.