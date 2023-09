MN - Silva: "Cardinale e RedBird hanno una grande esperienza nella gestione sportiva"

La redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Riccardo Silva, tifoso sfegatato da sempre, proprietario del Miami FC ed investitore RedBird nel club rossonero. Queste le sue dichiarazioni, precisando che Silva parla a titolo personale, da tifoso e investitore, e in questa sede in nessun modo rappresenta il pensiero del Club:

Cardinale dà molta importanza al brand e alla proprietà intellettuale nei suoi investimenti: che tipo di progetti per il futuro possiamo aspettarci?

“Posso solo dire che quello si sta vedendo è veramente straordinario. Ho investito in RedBird perché Gerry Cardinale e il fondo hanno un expertise straordinario sia nel campo della finanza, essendo un fondo da miliardi di euro, ma anche nello sport. Cardinale e RedBird hanno una grande esperienza nella gestione sportiva. Penso che stanno facendo un ottimo lavoro e continueranno a farlo. Ho investito in loro e credo in loro perché sono un grande fondo, sanno lavorare nel mondo della finanza e dello sport: hanno sempre dimostrato di saperci fare”.