MN - Silva: "È interessante un derby in cui le squadre sono prime a pari merito"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Riccardo Silva, tifoso sfegatato da sempre, proprietario del Miami FC ed investitore RedBird nel club rossonero. Queste le sue dichiarazioni, precisando che Silva parla a titolo personale, da tifoso e investitore, e in questa sede in nessun modo rappresenta il pensiero del Club:

Alla ripresa dopo la sosta il Milan trova subito il Derby…

“È interessante un derby in cui le squadre sono prime a pari merito. È bello andare a vedere un derby così, sia per i tifosi del Milan che per quelli dell’Inter. Non diciamo altro (ride, ndr)”.